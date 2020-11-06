Ломбардия снова в эпицентре развития коронавируса: кошмар пандемии возвращается

Количество коронавирусных инфекции растет по всей Италии, но процветающая Ломбардия на севере снова стала наиболее пострадавшим регионом.
Несколько недель назад могло показаться, что вторая волна распространения пандемии коронавируса по Европе обойдет Италию. Страна оправилась от ужасной весны, и то, как она справилась с кризисом, снискало мировое признание.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на POLITICO.
Экономика смогла возобновиться до начала летнего туристического сезона. К сожалению, растущее число инфекций и решение властей на этой неделе ввести новые ограничения для сдерживания вируса развеяли иллюзию о безопасности Италии.
В Ломбардии, которая больше всего пострадала от первой волны мартовской пандемии, настроение ужасное. С почти 420 тысяч больных больше всего случаев коронавируса выявлено в Италии - около 98 000 были зарегистрирован здесь.
Во вторник Ломбардия была объявлена красной зоной, что означает, среди прочего, запрет на въезд и выезд из региона за исключением чрезвычайных ситуаций, а также закрытие всех магазинов, баров и ресторанов как минимум на две недели.
Для жителей рост числа инфекций и возвращение к ограничениям - неприятное воспоминание о ситуации в конце февраля, когда они впервые начали опасаться неизвестного ранее вируса, который вскоре заполнил больницы и похоронные бюро.
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