14:31 06.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ломбардия снова в эпицентре развития коронавируса: кошмар пандемии возвращается

Количество коронавирусных инфекции растет по всей Италии, но процветающая Ломбардия на севере снова стала наиболее пострадавшим регионом.

Ломбардия снова в эпицентре развития коронавируса: кошмар пандемии возвращается

Несколько недель назад могло показаться, что вторая волна распространения пандемии коронавируса по Европе обойдет Италию. Страна оправилась от ужасной весны, и то, как она справилась с кризисом, снискало мировое признание.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на POLITICO.

Экономика смогла возобновиться до начала летнего туристического сезона. К сожалению, растущее число инфекций и решение властей на этой неделе ввести новые ограничения для сдерживания вируса развеяли иллюзию о безопасности Италии.

В Ломбардии, которая больше всего пострадала от первой волны мартовской пандемии, настроение ужасное. С почти 420 тысяч больных больше всего случаев коронавируса выявлено в Италии - около 98 000 были зарегистрирован здесь.

Во вторник Ломбардия была объявлена ​​красной зоной, что означает, среди прочего, запрет на въезд и выезд из региона за исключением чрезвычайных ситуаций, а также закрытие всех магазинов, баров и ресторанов как минимум на две недели.

Для жителей рост числа инфекций и возвращение к ограничениям - неприятное воспоминание о ситуации в конце февраля, когда они впервые начали опасаться неизвестного ранее вируса, который вскоре заполнил больницы и похоронные бюро.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести карантин "выходного дня".


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