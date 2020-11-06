Ломбардия снова в эпицентре развития коронавируса: кошмар пандемии возвращается

Несколько недель назад могло показаться, что вторая волна распространения пандемии коронавируса по Европе обойдет Италию. Страна оправилась от ужасной весны, и то, как она справилась с кризисом, снискало мировое признание.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на POLITICO.

Экономика смогла возобновиться до начала летнего туристического сезона. К сожалению, растущее число инфекций и решение властей на этой неделе ввести новые ограничения для сдерживания вируса развеяли иллюзию о безопасности Италии.

В Ломбардии, которая больше всего пострадала от первой волны мартовской пандемии, настроение ужасное. С почти 420 тысяч больных больше всего случаев коронавируса выявлено в Италии - около 98 000 были зарегистрирован здесь.

Во вторник Ломбардия была объявлена ​​красной зоной, что означает, среди прочего, запрет на въезд и выезд из региона за исключением чрезвычайных ситуаций, а также закрытие всех магазинов, баров и ресторанов как минимум на две недели.

Для жителей рост числа инфекций и возвращение к ограничениям - неприятное воспоминание о ситуации в конце февраля, когда они впервые начали опасаться неизвестного ранее вируса, который вскоре заполнил больницы и похоронные бюро.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести карантин "выходного дня".