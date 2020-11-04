В Украине могут ввести "карантин выходного дня": чего ожидать украинцам

Уже в ближайшее время в Украине могут усилить карантин. На данный момент речь не идет о полной локдауне, однако более жесткие карантинные меры все-таки могут ввести, ведь ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается каждый день.
Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что по данным его источников, уже с шестого ноября могут закрыть работу ресторанов, баров, кафе и развлекательных зон в ТРЦ на три дня в неделю.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на UBR.
"По моим данным из разных источников, с этой пятницы в Украине может быть введен "карантин выходного дня". Смысл такого карантина – с пятницы по воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов (кроме как только на вынос), а также фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах", – сообщил Олег Попенко.
В тоже время н добавил, что это только первый этап ужесточения карантина. Если ситуация будет и дальше ухудшаться, то вполне реально, что будут введены новые еще более жесткие санкции.
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