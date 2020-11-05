Штраф на месте: украинцев будут штрафовать за отсутствие маски

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на сегодняшнем брифинге, пятого ноября, что в министерстве ожидают принятия законопроекта в Верховной Раде о штрафах для украинцев за игнорирования ношения масок. Он также рассказал каким будет размер штрафа, если народные депутаты поддержат законопроект.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Что значит этот закон? Он предусматривает штраф за отсутствие маски в общественных местах и общественном транспорте. Штраф от 170 до 255 гривен. Выписывать его будут на месте, а не так, как раньше, когда протокол передавали в суд и там уже решали — штрафовать или нет. В результате у нас штрафы назначали лишь в 5% случаях", - заявил Степанов.

Он также отметил, что выписывать штрафы будут сотрудники Национальной полиции, органов эпидемического контроля и органов местного самоуправления.

Ранее мы сообщали, что в Украине также могут ввести карантин "выходного дня".