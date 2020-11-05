13:46 05.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247431:labazovych

Штраф на месте: украинцев будут штрафовать за отсутствие маски

Украинские власти все-таки взялись за серьезный вопрос с тем, что украинцы массово игнорируют элементарные правила и не носят маски в местах массового скопления народа.

Штраф на месте: украинцев будут штрафовать за отсутствие маски

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на сегодняшнем брифинге, пятого ноября, что в министерстве ожидают принятия законопроекта в Верховной Раде о штрафах для украинцев за игнорирования ношения масок. Он также рассказал каким будет размер штрафа, если народные депутаты поддержат законопроект.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Что значит этот закон? Он предусматривает штраф за отсутствие маски в общественных местах и общественном транспорте. Штраф от 170 до 255 гривен. Выписывать его будут на месте, а не так, как раньше, когда протокол передавали в суд и там уже решали — штрафовать или нет. В результате у нас штрафы назначали лишь в 5% случаях", - заявил Степанов.

Он также отметил, что выписывать штрафы будут сотрудники Национальной полиции, органов эпидемического контроля и органов местного самоуправления.

Ранее мы сообщали, что в Украине также могут ввести карантин "выходного дня".


Поделиться

Читайте также:
 
В Кремле отреагировали на план Украины по Донбассу Умерла звезда "Титаника": она сыграла культовую сцену в фильме Жители ОРДО жалуются: пограничники РФ считают нас украинцами, могут паспорт "ДНР" порвать Украинку избрали в Парламент США: это произошло впервые в истории
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив