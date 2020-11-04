13:32 04.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине введут "черные" зоны: некоторые регионы полностью закроют

Уже сегодня, четвертого ноября, на заседании Кабинета министров могут быть внесены новые постановления о карантинных ограничениях в Украина в связи с коронавирусной инфекцией.

В Украине введут

Известная журналистка Соня Кошкина в своем телеграм канале сообщила, что Правительство рассматривает три варианта в качестве первоочередных. Первый этоВ  - карантин выходного дня, о котором мы уже ранее писали. Это когда три дня в неделю ресторан, кафе и бары будут работать только на вынос.

Об этом пишет УРА-Информ.

Также она отметила, что под нужды больных коронавирусной инфекции могут отдать "Феофанию".

Кошкина написала, что полного локдауна Украина вводить не будет, так как экономика этого просто не выдержит. Однако вполне могут быть введение локальные локдауны.

"К уже существующему перечню "зон" для регионов добавят еще одну. Условное название "черная". Подчеркиваю, пока условное - то, что в работе используют, формально, конечно, поспокойнее как-то назовут. Критерии еще разрабатывают, но основной - полная заполняемость коек. Вот, в "черной зоне" будет полный локдаун локальный с остановкой всего", - написала Кошкина.

Ранее мы сообщали, что МОЗ изменил протокол госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.


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