МОЗ подтвердило, что может ввести "карантин выходного дня": подробности

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире "Сниданка с 1+1" заявил, что минздрав рассматривает вариант с введением "карантина выходного дня". Глава МОЗ отметил, что если такой вид карантина введут, то в три дня в неделю некоторые магазины, кафе, рестораны и другие подобные заведения будут работать только на вынос.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" — когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил Степанов.

Также он высказался о введении в стране комендантского часа. Глава МОЗ отметил, что такой вариант на данный момент не рассматривается, так как для этого нужно сначала нужно ввести чрезвычайное положение в Украине.

Ранее мы сообщали, что МОЗ изменил протокол госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.