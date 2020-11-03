13:24 03.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кого теперь будут забирать в больницы: МОЗ изменила протокол госпитализации больных на COVID-19

С сегодня, третьего ноября, в Украине вступило в силу новое распоряжение Министерства здравоохранения по поводу госпитализации больных коронавирусной инфекцией.

Кого теперь будут забирать в больницы: МОЗ изменила протокол госпитализации больных на COVID-19

Первая заместитель главы МОЗ Ирина Садовяк на брифинге отметила, что согласно указу МОЗ за 27 октября меняется протокол госпитализации больных ковидом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

"Сейчас мы будем госпитализировать таких пациентов с подозрением на коронавирус или с подтвержденным коронавирусом, у которых есть хоть один из таких признаков заболевания: частота дыхания менее 10 за минуту или больше 30; уровень кислорода в крови 92% или меньше; нарушения сознания", - отметила первая заместитель главы МОЗ.

Она отметила, что в больницу будут попадать те, у кого болезнь протекает в средней форме, а также тех, у кого есть тяжелое сопутствующее заболевание.

Также теперь меняется протокол завершения амбулаторного лечения. Так если три дня после десятого дня от появления симптомов ковида у пациента нет признаков заболевания, то его больничный закрывают. Такая-же ситуация если пациент сдал положительный тест, то есть на 13 дней уже закрывают больничный, если нет признаков заболевания.

Ранее мы сообщали, что британцы разработали тест, который показывает коронавирус за десятки секунд.


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