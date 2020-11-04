В ОРЛО громкое увольнение: российский куратор полностью провалился

Местный паблик отмечает, что такое решение было принято "главой" "ЛНР" Леонидом Пасечником. Авторы "СМИ" отмечают, что когда Матвеев узнал об увольнении пытался пасти ситуацию и фактически умолял Пасечника не увольнять его, однако не сумел переубедить последнего. Отмечается, что на данынй момент Матвеев находится в Москве и "вымаливает" прощение.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Результаты этой поездки скоро будут известны. Мы считаем, что человек, полностью проваливший информационную политику „республики“, должен уйти на задворки истории. По легенде „Академик“ сейчас поехал с рабочей поездкой в столицу соседней „республики“ — Донецк", —сообщают паблики ОРЛО.

Отмечается, что помощники Матвеева с нетерпением ждут вестей из Москвы и на данынй момент находятся в шоковом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в одном из городов ОРЛО серьезные проблемы.