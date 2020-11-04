В ОРЛО громкое увольнение: российский куратор полностью провалился

Авторы пабликов, которые освещают жизнь в ОРЛО, сообщают о громком увольнении в рядах "местной власти". Сообщается о том, что должность потерял куратор по вопросам пропаганды из Российской Федерации Вячеслав Матвеев, который известен был по позывному "Академик".
Местный паблик отмечает, что такое решение было принято "главой" "ЛНР" Леонидом Пасечником. Авторы "СМИ" отмечают, что когда Матвеев узнал об увольнении пытался пасти ситуацию и фактически умолял Пасечника не увольнять его, однако не сумел переубедить последнего. Отмечается, что на данынй момент Матвеев находится в Москве и "вымаливает" прощение.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
"Результаты этой поездки скоро будут известны. Мы считаем, что человек, полностью проваливший информационную политику „республики“, должен уйти на задворки истории. По легенде „Академик“ сейчас поехал с рабочей поездкой в столицу соседней „республики“ — Донецк", —сообщают паблики ОРЛО.
Отмечается, что помощники Матвеева с нетерпением ждут вестей из Москвы и на данынй момент находятся в шоковом состоянии.
Ранее мы сообщали, что в одном из городов ОРЛО серьезные проблемы.
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