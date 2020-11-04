09:57 04.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В одном из городов ОРЛО большие проблемы: город просто может умереть

В городе Алчевск, который временно неподконтрольный украинскому правительству, начались серьезные проблемы.

В одном из городов ОРЛО большие проблемы: город просто может умереть

Работники местного Алчевского металлургического комбината сообщают в социальных сетях, что предприятие хотят закрыть. Рабочие отмечают, что на данный момент проходит инвентаризация имущества завода. Ходят также слухи о смене собственника и связанной с этим проверкой активов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Также курсируют слухи, что в связи с переменой собственника и реорганизацией предприятия будет заморожена задолженность (по зарплате). Однако по итогу ничего не меняется и все останется на своих местах — и долги и условия труда", — пишут паблики, которые освещающт жизнь в ОРЛО.

Авторы паблика отмечают, что Алчевский металлургический комбинат и химзавод фактически находятся "в состоянии клинической смерти".

В тоже время отмечается, что для Алчевска комбинат архиважен, так как на нем и держится весь город.

"Учитывая, что Алчевск — это моногород, а его градообразующим предприятием является АМК, то со смертью АМК город тоже умрет", — пишут паблики.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО местные жители недовольны действиями "властей" и хотят изменений.


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