В одном из городов ОРЛО большие проблемы: город просто может умереть

Работники местного Алчевского металлургического комбината сообщают в социальных сетях, что предприятие хотят закрыть. Рабочие отмечают, что на данный момент проходит инвентаризация имущества завода. Ходят также слухи о смене собственника и связанной с этим проверкой активов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Также курсируют слухи, что в связи с переменой собственника и реорганизацией предприятия будет заморожена задолженность (по зарплате). Однако по итогу ничего не меняется и все останется на своих местах — и долги и условия труда", — пишут паблики, которые освещающт жизнь в ОРЛО.

Авторы паблика отмечают, что Алчевский металлургический комбинат и химзавод фактически находятся "в состоянии клинической смерти".

В тоже время отмечается, что для Алчевска комбинат архиважен, так как на нем и держится весь город.

"Учитывая, что Алчевск — это моногород, а его градообразующим предприятием является АМК, то со смертью АМК город тоже умрет", — пишут паблики.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО местные жители недовольны действиями "властей" и хотят изменений.