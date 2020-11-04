08:10 04.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В "ДНР" хотят отправить в отставку Пушилина: есть какой-то способ сместить "главу" с поста?

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области жалуются выражают свое недовольство действиям так называемого "главы" "ДНР" Дениса Пушилина.

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Местные жители в социальных сетях пишут о том, что в ОРДО огромные проблемы практически в каждом направлении и фактически требуют, чтобы Пушилин ушел в отставку.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Есть какой-то способ сместить „главу“ с поста? Или же мы обречены? Было бы просто шикарно на пост „главы“ нашей „республики“ поставить другого, квалифицированного в этих делах человека!" — пишут местные жители.

Местные жители жалуются на то, что продолжает действовать комендантский час, который на данный момент уже не уместен, а цены на коммунальные услуги очень высокие, при этом работы коммунальных службы даже не делают видимой роботы.

В Макеевке местные жители жалуются, что по улицам текут реки фекалий, а в мусорных контейнерах большие горы.

"В паспортных столах, в жеках ср*ные очереди. Чтобы войти в кабинет, нужно, блин, занимать очередь, которая чуть ли не за километр", — возмущены дончане.

Ранее в ОРДО сообщили, кто обязан становиться на воинский учет в РФ.


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