Пушилин боится угрозы со стороны Украины: "ДНР" ждет масштабная проверка

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин сегодня, третьего ноября, заявил, что масштабная проверка, вызванная внешней угрозой со стороны Украины, пройдет в ОРДО с 10 по 14 ноября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести в период с 10 по 14 ноября проверку эффективности совместных действий «МЧС, МВД, МГБ, Минздрава и Минтранса по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины", - заявил Пушилин.

Он также добавил, что системный контроль готовности всех служб "республики" и ликвидация возможных последствий кризиса, а также уровень взаимодействия между всеми службами является очень важным в данный момент для безопасности граждан "ДНР" и зашиты всей "республики".

Ранее бывший так называемый "главарь "ДНР" Александр Бородай поделился своим мнением по поводу того, что в ближайшее время ожидает ОРДЛО. Он дал свой прогноз относительно того, что будет дальше.