13:43 03.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247386:labazovych

Пушилин боится угрозы со стороны Украины: "ДНР" ждет масштабная проверка

В так называемой "ДНР" заявили о масштабной проверке. Речь идет о проверке всех "силовых служб" "республики" для решения возможных кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в будущем.

Пушилин боится угрозы со стороны Украины:

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин сегодня, третьего ноября, заявил, что масштабная проверка, вызванная внешней угрозой со стороны Украины, пройдет в ОРДО с 10 по 14 ноября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести в период с 10 по 14 ноября проверку эффективности совместных действий «МЧС, МВД, МГБ, Минздрава и Минтранса по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины", - заявил Пушилин.

Он также добавил, что системный контроль готовности всех служб "республики" и ликвидация возможных последствий кризиса, а также уровень взаимодействия между всеми службами является очень важным в данный момент для безопасности граждан "ДНР" и зашиты всей "республики".

Ранее бывший так называемый "главарь "ДНР" Александр Бородай поделился своим мнением по поводу того, что в ближайшее время ожидает ОРДЛО. Он дал свой прогноз относительно того, что будет дальше.


Поделиться

Читайте также:
 
Представлено самое эффективное в мире транспортное средство Кого теперь будут забирать в больницы: МОЗ изменила протокол госпитализации больных на COVID-19 В ОРДО сообщили, кто обязан становиться на воинский учет в РФ Гордон рассказал о грандиозной ошибке Зеленского: он это просто не умеет
Проишествия
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив