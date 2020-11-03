Экс-главарь "ДНР" дал прогноз по Донбассу: все понимают, что в конце концом произойдет

Во время выступления на съезде Союза добровольцев Донбасса "бывший премьер" "ДНР" заявил, что ситуация на Донбассе на данный момент неизменная, однако он верит, что уже в ближайшее время Россия примет кардинальное решение и прекратит переговоры с официальным Киевом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Ситуация в Донбассе пока, к сожалению, принципиальных изменений не претерпела. Переговоры идут, конца и края им пока не видно… Тем не менее, у меня есть ощущение, что достаточно скоро ситуация изменится в правильном русле", - заявил Александр Бородай.

Он также предполагает, что уже совсем скоро российские власти поймут, что с украинскими властями не стоит вести переговоры, так как они бесполезны.

"С представителями так называемого „украинского политикума“ абсолютно бесполезно разговаривать. Исходя из этого, я думаю, все понимают, что в конце концом произойдет", - добавил Бородай.

Ранее военный эксперт отметил, что Украина ничего не может сделать в ТКГ по Донбассу.