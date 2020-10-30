10:17 30.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пандемия в Украине: число новых заболевших перевалило за 8000

Новый вид коронавирусной инфекции в Украине подтвердился у 8312 граждан страны, что являеться очередным антирекордом. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

Пандемия в Украине: число новых заболевших перевалило за 8000

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил на прошедшем брифинге, что за это время в медицинские учреждения поступили еще 1140 пациентов.

С положительным диагнозом пневмонии из китайского Уханя погибли 173 пациента за сутки, что также является новым антирекордом по количеству смертей в Украине. Оправились от болезни еще 3394.

По официальным данным за последние сутки было сделано рекордное количество тестов - 78 489 тестов.

Наибольшее число заболевших было лабораторно подтверждено в Киеве, где прирост составил 741, Харьковской области - 659, Хмельницкой - 521, и Одесской - 493.

Как стало известно ранее, украинские власти разрешили направить средства из Фонда борьбы с коронавирусом нового типа на производство украинских сериалов. Данный проект Кабмина был принят 28 октября.


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