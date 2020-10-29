Погибать, так с кино: Кабмин перевел средства из COVID-фонда на производство сериалов

"Это позволит более эффективно использовать 100 млн гривен, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", отметили в ведломстве.

Средства, которые были изъяты из ковидного Фонда должны быть использованы на производство украинских сериалов до конца текущего года.

"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)", - уточнили в Минкульте.

Как стало известно ранее, Высший антикоррупционный суд Украины остался при своем мнении и не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.