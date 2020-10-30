18:48 30.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Это не поможет - известный врач опроверг миф о COVID-19

На просторах интернета можно увидеть много информации по поводу того, как бороться с коронавирусом, как не заболеть и что делать, если кто-то заболел. В тоже время, много из этой информации не достоверная.

Это не поможет - известный врач опроверг миф о COVID-19

Врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал о том, действительно ли с помощью витаминов можно побороться опасный виру. Известный врач ответил на вопрос относительно того, действительно ли становится легче побороть короновирус, если принимать цинк, витамин С, чай, и пить много воды.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Пить много жидкости – это в принципе правильно. Насчет витаминов и микроэлементов, если у человека полноценный рацион, то ему это не нужно. Это один из мифов, что мы можем витаминами или микроэлементами побороть вирус. Это не так. Нам не нужен избыток витаминов. Мы их получаем с едой", - заявил врач.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Украине было зафиксировано рекордное количество случаев заражения. Новый вид коронавирусной инфекции в Украине подтвердился у 8312 граждан страны.


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