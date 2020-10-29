На ритуальные услуги очередь на три недели вперед: в ОРДО проблемы с похоронами

В социальных сетях местные жители пишут, что иногда нужно ждать даже несколько недель до погребения. При этом цены на ритуальные услуги в "республике" очень высокие.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Участники дискуссии отмечают, что в некоторых случаях нужно даже заплатить

"Сейчас похоронитьВ — это тысяч 50",В — пишет местный житель.

"Сегодня хоронили отца 55 тыс. обошлось все",В — добавил комментарий еще один участник дискуссии.

В тоже время другие участники дискуссии отмечают, что ждать нужно минимум неделю

"На ритуальные услуги очередь на три недели вперед", — пишет дончанин. "Неделю ждали — отчима похоронить", — отметил еще один человек.

Чтобы немного ускорить процесс приходиться платить дополнительно.

"К примеру, на Щегловке с 7 утра занимают очередь, если не хотите ждать несколько дней, значит платите, поток огромный, они копать не успевают", — пишет еще один участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что квалификационные работники готовы покинуть ОРДО и ехать даже во Львов.