На ритуальные услуги очередь на три недели вперед: в ОРДО проблемы с похоронами

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области пожаловались на то, как долго приходиться ждать, чтобы провести похороны в регионе.
В социальных сетях местные жители пишут, что иногда нужно ждать даже несколько недель до погребения. При этом цены на ритуальные услуги в "республике" очень высокие.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
Участники дискуссии отмечают, что в некоторых случаях нужно даже заплатить
"Сейчас похоронитьВ — это тысяч 50",В — пишет местный житель.
"Сегодня хоронили отца 55 тыс. обошлось все",В — добавил комментарий еще один участник дискуссии.
В тоже время другие участники дискуссии отмечают, что ждать нужно минимум неделю
"На ритуальные услуги очередь на три недели вперед", — пишет дончанин. "Неделю ждали — отчима похоронить", — отметил еще один человек.
Чтобы немного ускорить процесс приходиться платить дополнительно.
"К примеру, на Щегловке с 7 утра занимают очередь, если не хотите ждать несколько дней, значит платите, поток огромный, они копать не успевают", — пишет еще один участник дискуссии.
Ранее мы сообщали, что квалификационные работники готовы покинуть ОРДО и ехать даже во Львов.
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