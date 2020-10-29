В ОРДО проблемы с зарплатами: люди готовы переезжать даже во Львов и Тернополь

Местные паблики отмечают, что предприятия ОРДО даже пообещали увеличить зарплату из-за забастовок рабочих. Однако работники в это уже не верят. Отмечается, что люди продолжают рассчитываться с работ, несмотря на заявления, хотя ситуация уже не такая, как это было летом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Руководитель по персоналу одного из предприятий региона даже опубликовал объявление на украинских сайтах о поиске работы. Он даже готов поехать на Запад Украины, в такие города, как Винница, Львов, Тернополь, а также Киев и Днепр. Он ищет такую-же вакансию.

"Руководитель по персоналу по бумажкам все так же закрывает зарплаты на 10 000 работников, хотя очень много людей уже рассчиталось, многие ушли в вынужденные прогулы (уехали на заработки). По возвращению данных людей, им ставятся прогулы, и они возобновляются в должности. Так же людей принуждают выходить на работу сверхурочно, и работать за двоих, за 25% от оклада отсутствующего", — говорится в сообщениях.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО возмущены штрафами в транспорте.