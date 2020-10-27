ВОЗ предупреждает: мир ждет трагические последствия

"Мы наблюдаем очень и очень большое количество положительных (результатов тестов) и неспособность эффективно отслеживать контакты (инфицированных)", - предупредил Райан.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

"Борьба с распространением вируса в Европе может потребовать дополнительных ограничений и приказа оставаться дома, а меры, которые мы принимаем, должны быть усилены", - добавил он.

Райан подчеркнул, что пройти один тест на коронавирус и пойти на вечеринку "глупо и недальновидно".

Он также заявил, что пока нет доказательств того, что коронавирус стал более заразным или более смертоносным.

Однако эксперт ВОЗ по вирусным заболеваниям и эпидемиям Мария Ван Керхов заявила, что надежда на то, что дальнейшие национальные карантины не потребуются, все еще есть.

Напомним, что Украина на 10 месте в Европе по суточному приросту больных.