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ВОЗ предупреждает: мир ждет трагические последствия

В понедельник, 26 октябр, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по кризису коронавируса доктор Майкл Райан заявил, что неспособность отследить контакты инфицированных В людей в Европе, несмотря на очень большое количество положительных тестов на коронавирус, приведет к "трагическим последствиям".

ВОЗ предупреждает: мир ждет трагические последствия

"Мы наблюдаем очень и очень большое количество положительных (результатов тестов) и неспособность эффективно отслеживать контакты (инфицированных)", - предупредил Райан.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

"Борьба с распространением вируса в Европе может потребовать дополнительных ограничений и приказа оставаться дома, а меры, которые мы принимаем, должны быть усилены", - добавил он.

Райан подчеркнул, что пройти один тест на коронавирус и пойти на вечеринку "глупо и недальновидно".

Он также заявил, что пока нет доказательств того, что коронавирус стал более заразным или более смертоносным.

Однако эксперт ВОЗ по вирусным заболеваниям и эпидемиям Мария Ван Керхов заявила, что надежда на то, что дальнейшие национальные карантины не потребуются, все еще есть.

Напомним, что Украина на 10 месте в Европе по суточному приросту больных.


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