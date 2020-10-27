ВОЗ предупреждает: мир ждет трагические последствия

В понедельник, 26 октябр, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по кризису коронавируса доктор Майкл Райан заявил, что неспособность отследить контакты инфицированных В людей в Европе, несмотря на очень большое количество положительных тестов на коронавирус, приведет к "трагическим последствиям".
"Мы наблюдаем очень и очень большое количество положительных (результатов тестов) и неспособность эффективно отслеживать контакты (инфицированных)", - предупредил Райан.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.
"Борьба с распространением вируса в Европе может потребовать дополнительных ограничений и приказа оставаться дома, а меры, которые мы принимаем, должны быть усилены", - добавил он.
Райан подчеркнул, что пройти один тест на коронавирус и пойти на вечеринку "глупо и недальновидно".
Он также заявил, что пока нет доказательств того, что коронавирус стал более заразным или более смертоносным.
Однако эксперт ВОЗ по вирусным заболеваниям и эпидемиям Мария Ван Керхов заявила, что надежда на то, что дальнейшие национальные карантины не потребуются, все еще есть.
Напомним, что Украина на 10 месте в Европе по суточному приросту больных.
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