11:53 23.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Жители ОРДО возмутились паспортом "ДНР" у знаменитости: а нам приходиться ждать 2 года

Так называемая Донецкая народная республика выдала очередной знаменитости паспорт. Власти таким образом, хотели показать значимость документов "республики", однако в итоге напоролись на критику.

Жители ОРДО возмутились паспортом

Недавно скандально известная российская певица Юлия Чичерина опубликовала в одной из социальных сетей фотографию с паспортом "ДНР". На фото стоит рядом с "главой ДНР" Денисом Пушилиным. "Теперь я дончаночка" – написала певица.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Такую новость негативно восприняли местные жители. Они отметили, что это только пиар для самой певицы.

"Зачем ей паспорт ДНР? для показухи?! наши документы по три года не могут "получить…", - отмечает один из участников дискую.

Местные жители отмечают, что паспорт "ДНР" не могут получить уже на протяжении года, а то и более, а певица сумела получить документ очень быстро.

"А мы по два года ждем очереди", "А обычные смертные, стоят по 1,5 года в очереди", "Зато я не могу паспорт получить год", - пишут гневные жители ОРДО.

Ранее мы сообщали, что Россия отказалась помогать ОРДЛО.


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