Россия отказалась помогать "Л/ДНР": оставили на произвол судьбы "республики"

Он отметил, что власти "республик" обращались к Российской Федерации по поводу вакцины от ковида, однако даже не получили ответа на вопрос. На это по его словам, обращают внимание даже пропагандистские СМИ ОРДЛО.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Ютуб канал журналиста.

Казанский отметил также, что так называемая "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко в своем заявлении предлагала даже деньги взамен на российскую вакцину, но им все равно отказали.

Журналист задался вопросом, почему-же Россия отказывается помогать "Л/ДНР".

"Либо эта вакцина действительно существует, и она эффективна, — с иронией сказал журналист, и продолжил, — но Россия ее не дает, потому, что хочет заморить этих несчастных жителей Донбасса, которым она якобы "помогает", которых она якобы "спасает". России жителей Донбасса не жалко, России наплевать, что там происходит. … Либо же второй вариант – этой вакцины просто не существует, — сказал Казанский.

Ранее мы сообщали, что ситуация в ОРДО с коронавирусом критическая.