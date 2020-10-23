11:49 23.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Минздраве разработали новые нормы питания в школах: газировка и сосиски теперь не доступны

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве разработали новый проект питания украинских школьников. Проектом категорически запрещено кормить детей в учебных заведениях колбасными изделиями, сосисками и сладкими газированными напитками. Об этом пишет УРА-Информ ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве разработали новые нормы питания в школах: газировка и сосиски теперь не доступны

"Для того, чтобы сделать шаг вперед к организации и внедрению здорового питания для наших детей, приглашаем ознакомиться и принять участие в обсуждении положений. Тем более, что мировая тенденция говорит о том, что наши дети стали больше есть вредной пищи и меньше двигаться. Поэтому, необходимо сделать детское питание разнообразным и полезным", - отметил Ляшко.

В Украине впервые за всю историю будет внедрен законодательный акт о вопросе питания детей с особыми диетическими потребностями: от сахарного диабета до непереносимости глютена.

Новым законопроектом школьным учебным заведением запрещено предлагать детям обработанные мясные и рыбные блюда, а также полуфабрикаты. Ляшко отметил, что сладкие газированные напитки тоже под запретом. Отныне будет ограничено количество соли, сахара, мучных изделий и жиров, добавил Ляшко.

Ранее стало известно, что некоторым жителям Крыма сейчас приходиться очень трудно. До пандемии местным жителям жилось не самым лучшим образом, а теперь еще и коронавирусный кризис подключился.


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