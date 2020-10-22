Приходится стирать одноразовые маски: ситуация в Крыму печальная

Блогер с никнеймом RoksolanaToday&КрымUA опубликовал фотографию, на которой можно увидеть одноразовые постиранные маски на балконе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Севастополь. Про пакетики на балконах вспомнилось почему-то..." - подписала блогер свое фото.

Похоже, что ситуация на Крымском полуострове заставляет некоторых граждан экономить даже на масках, ведь они – это защита от коронавируса.

Севастополь

Про пакетики на балконах вспомнилось почему то... pic.twitter.com/twkYVPe6pr — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) October 19, 2020

Одноразовые маски, как следует из названия, предназначены для одноразового использования. В ВОЗ рекомендуется носить такие маски не более, чем два часа, а после этого утилизировать. В тоже время лучшим решение будет вообще выбросить маску после одного использования.

В тоже время стирка одноразовых масок не только не защитит от возможного заражения, но и может привести к другим заболеваниям, если надеть такую маску еще раз.

Ранее мы сообщали, что в Крыму местные жители обратились напрямую к Путину с проблемой.