13:50 15.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247075:labazovych

Россия в ОРДЛО экспериментирует над местными жителями: на что пошел Путин и Ко

В последнее время в социальных сетях жителей ОРДЛО распространяется информация о том, что президент России отдал тайный указ относительно местных жителей. На местных тестируется российская вакцина от коронавирусной инфекции.

Россия в ОРДЛО экспериментирует над местными жителями: на что пошел Путин и Ко

В ряде пабликов так называемых ЛНР и ДРН сообщается, что вакцина имеет ряд действительно тяжелых последствий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"В ЛНР мы видим не особо успешные испытания этой вакцины. Есть данные, согласно которым отмечается ухудшение зрения, нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Люди жалуются на то, что у них боли в суставах. Обостряются заболевания на хронической почве", - отмечает источник.

Многие начали предупреждать, чтобы люди не шли на авантюру, ведь клинических испытаний российская вакцина от коронавируса еще не прошла.

Также отмечается, что в так называемой ДНР экспериментальная вакцина используется в меньшем количестве, чем в так называемой ЛНР. Однако и там сообщают о случаях ухудшения здоровья после использования бесплатной вакцины.

Ранее мы сообщали, что российская вакцина уже появилась и в Украине.


Поделиться

Читайте также:

  • В издании "Голос Украины" обнародовали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о сохранении культурных ценностей)". Соответствующий документ появился в официальном печатном органе Верховной рады Украины во вторник, четвертого февраля.

  • Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового поколения родом из китайского Уханя в мире ожидается не раньше середины 2021 года. На сегодня ни одна из вакцин не дала положительных результатов, а также не показала необходимого эффекта. Вакцина от коронавируса еще не прошла клинические испытания должным образом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает УРА-Информ.

  • Лидер антикремлевской оппозиции Алексей Навальный в интервью еженедельнику Der Spiegel обвинил президента России Владимира Путина в заказанном покушении на его жизнь. Политик также заявил, что вернется в Россию.

  • Ситуация на Донбассе обострилась. Боевики увеличили количество обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками.

  • Уже в ближайшее время Украину ждет очень тяжелый сезон. Показатели в 5000 больных каждого дня будут легко побиты уже в ближайшее время.

  • В Україні в середу, 5 лютого, набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)". Напередодні документ був опублікований у виданні "Голос України". Таким образів закон вступає в силу з дня, наступного за днем його опублікування.

  • Україна знаходиться в списку країні, які з нетерпінням чекають вакцини від коронавируса. В країні щотижня фіксується новий рекорд за кількістю випадків зараження.

  • Джо Байден буде виступати проти Північного потоку - 2 і буде підтримувати американські зобов'язання перед НАТО. Про це йдеться в заяві штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії.

  • Багато українців вважаю, що якщо президент Росії Володимир Путін позбудеться своєї посади або помре, то ситуація на Донбасі автоматично вирішиться і російські війська покинуть Схід України.

  • Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив у неділю, що країна не може дозволити собі новий тотальний карантин. Однак через зростаючого числа щоденних інфекцій вводяться додаткові обмеження, в тому числі заборона на сімейні свята.

  • Для проведення виборів на тимчасово окупованих Донецьких і Луганських територіях необхідно внести зміни до постанови про місцеві вибори в Україні. Зараз це неможливо зробити. Про це заявив спікер українського парламенту Дмитро Разумков в ефірі програми Свобода слова на ICTV, передає УРА-Інформ.

  • Англо-шведська компанія AstraZeneca фармаевтов, яка займає лідируючу позицію в гонці за створення вакцини проти незвіданою до кінця коронавирусной інфекції нового типу, тимчасово призупинила клінічне випробування розробляється препарату. Таке рішення вчені взяли незабаром після того, як один з випробовуваних підчепив Коронавірусние інфекцію Доктор медичних наук, врачь-картіолог і, за сумісництвом, професор Катерина Амосова розповіла, що випробування препарату були тимчасово заморожені через зараження одного з випробовуваних. У нього стався сильний запалення спинного мозку - гострий поперечний мієліт. Про це Амосова написала на своїй сторінці в Facebook, передає УРА-Інформ.

  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров висловив думку, що збройний конфлікт на території Нагірного Карабаху незабаром можна врегулювати політичним шляхом. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на РІА Новини в Telegram.

  • Питання повернення окремих районів тимчасово окупованого проросійськими бойовиками Донбасу до складу України і виведення звідти російських незаконних збройних формувань - це два абсолютно різних процесу. Безпосередньо сам процес реінтеграції може зайняти близько половини століття.Про це заявив віце-прем'єр-міністр України, заступник голови ТКГ з питань врегулювання російсько-українського конфлікту на сході країни Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УРА-Інформ.

  • Вперше за довгий час в буденний день статистика коронавируса упала в порівнянні з днем ​​раніше. Однак все одно за останню добу в Україні знову більше 5000 нових хворих на COVID-19.
 
Франция вводит комендантский час для борьбы с пандемией Нужны жесткие меры - МОЗ о ситуации с коронавирусом в Украине Президент Киргизии уходит в отставку: он огласил просьбу В США ограничили доступ к статье Байдена об Украине
Проишествия
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив