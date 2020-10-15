Россия в ОРДЛО экспериментирует над местными жителями: на что пошел Путин и Ко

В ряде пабликов так называемых ЛНР и ДРН сообщается, что вакцина имеет ряд действительно тяжелых последствий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"В ЛНР мы видим не особо успешные испытания этой вакцины. Есть данные, согласно которым отмечается ухудшение зрения, нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Люди жалуются на то, что у них боли в суставах. Обостряются заболевания на хронической почве", - отмечает источник.

Многие начали предупреждать, чтобы люди не шли на авантюру, ведь клинических испытаний российская вакцина от коронавируса еще не прошла.

Также отмечается, что в так называемой ДНР экспериментальная вакцина используется в меньшем количестве, чем в так называемой ЛНР. Однако и там сообщают о случаях ухудшения здоровья после использования бесплатной вакцины.

Ранее мы сообщали, что российская вакцина уже появилась и в Украине.