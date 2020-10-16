11:02 16.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, от кого получит вакцину от коронавируса Украина

Стало известно, от каких компаний Украина сможет получить вакцину от коронавирусной инфекции, когда она пройдет полностью все испытания.

Стало известно, от кого получит вакцину от коронавируса Украина

Первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что наша стана сможет одной из первых получить вакцину от COVID-19. Он отметил, что основными поставщиками вакцины могут стать британская Astrozen и американская Novavax.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину среди первых стран, которые будут ее использовать. Мы зашли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и который необходим для того, чтобы все страны, независимо от их экономического положения, могли получить вакцину одними из приоритетных", – заявил Ляшко.

Также он добавил, что вакцины будут поставляться в несколько траншей. Эти вакцины должны покрыть минимум 20% населения приоритетных групп, среди которых медицинские сотрудники, люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, сотрудники учебных заведений и так далее.

Ранее мы сообщали, что европейские компании намерены протестировать вакцину от коронавируса на украинских добровольцах.


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