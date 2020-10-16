Новый рекорд: в Украине почти 6000 новых случаев заражения COVID-19, данные за 16 октября

За последние 24 часа в Украине было зафиксировано 5 992 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. Это новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен девятого октября, когда было зафиксировано 5 804 больных. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже 287 231 человека заразилось COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сразу в нескольких регионах Украины более 400 случаев заражения за сутки: зафиксировано в Харьковской области (544), Одесской области (502), Киеве (455), Днепропетровской области (423), Хмельницкой области (414).

106 пациентов умерло от последствий коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 5 408 летальных случаев. 121 919 человек уже победило болезнь, в том числе 2 269 пациентов за последние 24 часа.

На данный момент на COVID-19 болеют 159 904 человека, что на 3 617 больше, чем сутками ранее.

Ранее мы сообщали, что вакцину от COVID-19 будут тестировать на украинцах.