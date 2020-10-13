08:05 13.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: боевики значительно увеличили количество обстрелов

Ситуация на Донбассе обострилась. Боевики увеличили количество обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками.

Ситуация на Донбассе: боевики значительно увеличили количество обстрелов

Так за сутки 12 октября боевики семь раз отрывали огонь. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. Вблизи населенного пункта Майорское боевики стреляли с автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия. Из автоматического станкового гранатомета боевики провоцировали украинских военных вблизи Новолуганского одного раза, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Из стрелкового оружия выстрелы были зафиксированы в районе Орехово.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток, 13 октября, режим тишины был нарушен один раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что готов отказаться от президентства, если не закончит войну на Донбассе.


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