11:06 12.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, что готов отказаться от президентства, если не закончит войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Великобритании, дал интервью легендарной программе ВВС HARDtalk.

Зеленский рассказал, что готов отказаться от президентства, если не закончит войну на Донбассе

Журналист программы поставили вопрос президенту Украины о том, готов ли он покинуть должность главы государства, если не сможет принести мир на Донбасс. "Итак, если вы потерпите неудачу в должности президента, вы пойдете и скажете своему народу: "Знаете, я потерпел неудачу, я больше не могу представлять вас?" – таким был вопрос Зеленскому.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

"Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришла другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, Герцогом и герцогиней Кембриджских – принцом Уильямом и Кейт Миддлтон, со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.


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