Российская вакцина от коронавируса уже в Украине

Он считает, что в Украину уже начала поступать российская вакцина от коронавирусной пневмонии нового поколения.

"Думаю, все вакцины (от гриппа - ред.) сегодня привозят из-за рубежа. Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны – я не знаю", - подчеркнул медик.

Также Тодуров подчеркнул, что вакцины из РФ массово ввозят на территорию Украины, и целые семьи пользуются российскими препаратами.

В конце он добавил, что имеет ввиду именно вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения.

Как сообщалось ранее, в Украине уже не один месяц бушует коронавирусная пневмония, сейчас вирус резко набирает обороты, однако медперсонала и средств не достаточно для борьбы с болезнью.