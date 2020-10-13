18:55 13.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Российская вакцина от коронавируса уже в Украине

В Украине используются вакцины российского производства от вирусных инфекций. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил доктор медицинских наук Борис Тодуров, передает УРА-Информ.

Российская вакцина от коронавируса уже в Украине

Он считает, что в Украину уже начала поступать российская вакцина от коронавирусной пневмонии нового поколения.

"Думаю, все вакцины (от гриппа - ред.) сегодня привозят из-за рубежа. Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны – я не знаю", - подчеркнул медик.

Также Тодуров подчеркнул, что вакцины из РФ массово ввозят на территорию Украины, и целые семьи пользуются российскими препаратами.

В конце он добавил, что имеет ввиду именно вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения.

Как сообщалось ранее, в Украине уже не один месяц бушует коронавирусная пневмония, сейчас вирус резко набирает обороты, однако медперсонала и средств не достаточно для борьбы с болезнью.


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