Российская вакцина от коронавируса уже в Украине

В Украине используются вакцины российского производства от вирусных инфекций. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил доктор медицинских наук Борис Тодуров, передает УРА-Информ.
Он считает, что в Украину уже начала поступать российская вакцина от коронавирусной пневмонии нового поколения.
"Думаю, все вакцины (от гриппа - ред.) сегодня привозят из-за рубежа. Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны – я не знаю", - подчеркнул медик.
Также Тодуров подчеркнул, что вакцины из РФ массово ввозят на территорию Украины, и целые семьи пользуются российскими препаратами.
В конце он добавил, что имеет ввиду именно вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения.
Как сообщалось ранее, в Украине уже не один месяц бушует коронавирусная пневмония, сейчас вирус резко набирает обороты, однако медперсонала и средств не достаточно для борьбы с болезнью.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг