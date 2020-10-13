Роковая ошибка: власти Украины допустили серьезную оплошность в борьбе с COVID-19

Он отметил, что подготовка поликлиник в скачку заболеваемости резко провалилась, а средства коронавирусного фонда украинские власти использовали совершенно не по назначению.

"Деньги идут на строительство дорог. В то же время среди моих коллег около 5 000 медиков болеют ковидом. Мои коллеги, оказывая помощь пациентам в государственных больницах, не защищены, средств индивидуальной защиты, откровенно говоря, не хватает – в итоге они заражаются этой инфекцией, болеют, и, к сожалению, некоторые из них умирают", -ВВ отметил Линчевский

Ответственность за обеспечения безопасности и защиты украинское правительство полностью переложило на работников медицинской индустрии. Также в больницах ожидается нехватка кислорода в ближайшее время, а это грозит катастрофой для жителей страны, которые могут заразиться.

Также он добавил, что власти твердят о возросшем количестве мест в медицинских учреждениях, однако кровать не лечит, а лечит кровать с кислородом и персоналом.

"Мы боимся не пациентов, у которых легкое течение болезни. Мы боимся большого количества пациентов, у которых возникает потребность кислородной поддержки, и кислорода может не хватить", – признался Линчевский.

Ранее стало известно, что в мире, да и в Украине фиксируются случаи, когда человек, который уже переболел коронавирусом, снова заражается COVID-19. Почему так происходит пытаются разобраться врачи.