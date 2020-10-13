09:50 13.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247020:Nataly

Повторное инфицирование COVID-19: в мире зарегистрировали первую смерть от реинфекции

В Нидерландах скончалась женщина в возрасте 89 лет от коронавирусной пневмонии. Гражданка Нидерландов заболела во второй раз, это первый смертельный случай коронавирусной инфекции из-за повторного заражения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на BNO News.

Повторное инфицирование COVID-19: в мире зарегистрировали первую смерть от реинфекции

Жительница Нидерландов страдала макроглобулинемии Вальденстрема - это редчайшая форма лейкомы.

Стоит отметить, что еще в начале года женщина поступила в медицинское учреждение с сильным кашлем и лихорадкой. Результат теста на коронавирусную пневмонию был положительным. Женщина пробыла в поликлинике пять дней, вскоре симптомы исчезли и ее выписали.

Через пару месяцев она почувствовала отдышку, кашель и вновь начала подниматься температура. Нидерландка вновь была госпитализирована и получила положительный результат теста. На восьмой день заболевания состояние женщины значительно ухудшилось, а через две недели она умерла.

Ранее сообщалось, что снова перевалили за 5000. Очередные сутки принесли более 5000 новых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция.


Поделиться

Читайте также:
 
Чехия закрывает школы, бары и рестораны: пандемия вернулась Коронавирус в Украине: более 100 смертей за сутки и более 5000 новых случаев заражения Украинцы массово скупают российскую вакцину от коронавируса Украина - Испания: где смотреть матч Лиги наций
Проишествия
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив