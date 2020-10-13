Повторное инфицирование COVID-19: в мире зарегистрировали первую смерть от реинфекции

Жительница Нидерландов страдала макроглобулинемии Вальденстрема - это редчайшая форма лейкомы.

Стоит отметить, что еще в начале года женщина поступила в медицинское учреждение с сильным кашлем и лихорадкой. Результат теста на коронавирусную пневмонию был положительным. Женщина пробыла в поликлинике пять дней, вскоре симптомы исчезли и ее выписали.

Через пару месяцев она почувствовала отдышку, кашель и вновь начала подниматься температура. Нидерландка вновь была госпитализирована и получила положительный результат теста. На восьмой день заболевания состояние женщины значительно ухудшилось, а через две недели она умерла.

Ранее сообщалось, что снова перевалили за 5000. Очередные сутки принесли более 5000 новых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция.