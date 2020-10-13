Коронавирус в Украине: более 100 смертей за сутки и более 5000 новых случаев заражения

За последние 24 часа в Украине было зафиксировано 5 133 новых случая заболевания COVID-19. Рекорд был установлен девятого октября, когда было зафиксировано 5 804 больных. В общей сложности коронавирус выявили уже у 270 587 человек в Украине с начала пандемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской области (439), Киеве (397), Львовской области (341) и Днепропетровской области (305).

С начала пандемии в Украине уже 116 562 человека победило болезнь, в том числе и 2 152 пациента за последние сутки. На данный момент продолжают лечение 148 903 человек, что на 2 874 больше, чем сутками ранее.

За сутки умерло 107 пациентов с COVID-19. В общей сложности в Украине уже 5 122 летальных случаев.

Ранее мы сообщали, что украинцы массово покупают российскую вакцину от COVID-19.