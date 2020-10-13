Чехия закрывает школы, бары и рестораны: пандемия вернулась

На пресс-конференции было также объявлено о продлении обязанности носить маски на остановках общественного транспорта, в закрытых помещениях и в залах ожидания автобусов и поездов. В настоящее время маски нужно носить только в закрытых помещениях.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на чешские СМИ.

С четверга по 3 ноября также будет строгий запрет на все собрания. Их не разрешат проводить в помещении или на открытом воздухе, если одновременно соберется более шести человек.

Наиболее радикальные изменения касаются образования. До сих пор в Чешской Республике существовало правило, согласно которому колледжи, университеты и средние школы преподавали онлайн. Учащиеся младших классов, напротив, учились в стационарной системе, которую назвали гибридной, потому что поочередно половина классов училась в здании школы, а другая половина участвовала в дистанционных классах.

С 14 октября школы всех уровней переходят на дистанционное обучение. Единственное исключение - детские сады, которые и дальше будут работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что украинские школы с 15 октября также могут пойти на каникулы.