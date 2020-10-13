09:37 13.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100247019:labazovych

Чехия закрывает школы, бары и рестораны: пандемия вернулась

С четверга, 15 октября, начальные школы, а также рестораны, бары и клубы в Чешской Республике будут закрыты. Также было запрещено употреблять алкоголь в общественных местах. Школьное обучение возобновится 1 ноября. Остальные ограничения будут действовать до 3 ноября.

Чехия закрывает школы, бары и рестораны: пандемия вернулась

На пресс-конференции было также объявлено о продлении обязанности носить маски на остановках общественного транспорта, в закрытых помещениях и в залах ожидания автобусов и поездов. В настоящее время маски нужно носить только в закрытых помещениях.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на чешские СМИ.

С четверга по 3 ноября также будет строгий запрет на все собрания. Их не разрешат проводить в помещении или на открытом воздухе, если одновременно соберется более шести человек.

Наиболее радикальные изменения касаются образования. До сих пор в Чешской Республике существовало правило, согласно которому колледжи, университеты и средние школы преподавали онлайн. Учащиеся младших классов, напротив, учились в стационарной системе, которую назвали гибридной, потому что поочередно половина классов училась в здании школы, а другая половина участвовала в дистанционных классах.

С 14 октября школы всех уровней переходят на дистанционное обучение. Единственное исключение - детские сады, которые и дальше будут работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что украинские школы с 15 октября также могут пойти на каникулы.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в Украине: более 100 смертей за сутки и более 5000 новых случаев заражения Украинцы массово скупают российскую вакцину от коронавируса Украина - Испания: где смотреть матч Лиги наций Ситуация на Донбассе: боевики значительно увеличили количество обстрелов
Проишествия
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив