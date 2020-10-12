Школы могут уйти на карантин уже в среду

Министерство образования и науки Сергей Шкарлет в своем телеграм канале сообщил, что уже сегодня, 12 октября, его министерство будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября. При этом такие рекомендации получат все учебные заведения в Украине, в независимо от карантинной зоны.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Завтра будет подготовлено и направлено рекомендательное письмо всем учреждениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 до 30 октября включительно", - написал вчера Шкарлет.

В тоже время он добавил, что заведения профобразования, профессионального предвысшего и высшего образования получат рекомендации с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения с обязательным выездом студентов из общежитий.

"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября до 15 ноября 2020 года. Будем подавать такое предложение от МОН и Минздрава на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС", - отметил Шкарлет.

Напомним, что коронавируса в Украине уже умерло более 5 000 человек.