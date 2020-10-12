14:17 12.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247002:labazovych

У нас это не вторая волна, а все еще продолжается первая - врач о ситуации с коронавирусом в Украине

Заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко поделилась своим мнением поп поводу ситуации с распространяем коронавирусной инфекции в Украине.

У нас это не вторая волна, а все еще продолжается первая - врач о ситуации с коронавирусом в Украине

Она отметила, что на данный момент в Украине продолжается еще первая волна коронавируса, а не началась вторая, ведь не было зафиксировано спада количества новых случаев

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"У нас это не вторая волна, а все еще продолжается первая. Нам не удалось ни на какой момент снизить заболеваемость и добиться того, чтобы тенденция пошла на снижение. Если в Европе действительно пошла вторая волна, то у нас все еще продолжается непрерывный рост, и прогнозы не обнадеживающие, если не будут изменены подходы к профилактике", — сказала она.

В тоже время она добавила, что украинским властям нужно следить за прогнозами относительно количества заболеваний, ведь статистика показывает только людей, имеющих манифестную форму заболевания — тяжелые и среднетяжелые.

Напомним, что в Украине уже зафиксировано более 5 000 летальных случаев от COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Умерла девушка Джеймса Бонда Карантин — это не лечение болезни - народный депутат Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике Порошенко вышел из больницы: как себя чувствует экс-президент
Проишествия
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив