У нас это не вторая волна, а все еще продолжается первая - врач о ситуации с коронавирусом в Украине

Она отметила, что на данный момент в Украине продолжается еще первая волна коронавируса, а не началась вторая, ведь не было зафиксировано спада количества новых случаев

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"У нас это не вторая волна, а все еще продолжается первая. Нам не удалось ни на какой момент снизить заболеваемость и добиться того, чтобы тенденция пошла на снижение. Если в Европе действительно пошла вторая волна, то у нас все еще продолжается непрерывный рост, и прогнозы не обнадеживающие, если не будут изменены подходы к профилактике", — сказала она.

В тоже время она добавила, что украинским властям нужно следить за прогнозами относительно количества заболеваний, ведь статистика показывает только людей, имеющих манифестную форму заболевания — тяжелые и среднетяжелые.

Напомним, что в Украине уже зафиксировано более 5 000 летальных случаев от COVID-19.