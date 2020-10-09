В мире зафиксировано рекордное количество случаев заражения COVID-19 за сутки

Наибольшее количество новых случаев заражения за последние 24 часа зарегистрировано в Индии (78 тысяч), Бразилии (41 тысяча), США (38 тысяч) и Франции (18 тысяч). По данным ВОЗ, со среды умерли 5 514 пациентов с диагнозом COVID-19, а общее количество смертей в результате пандемии составило 1 049 810 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Несмотря на рекордное количество новых случаев COVID-19, сейчас умирает значительно меньше людей, чем во время весенней волны - 17 апреля умерло 12 393 человека.

Панамериканский регион (17,3 миллиона инфекций, 577 000 смертей), Европа (6,5 миллиона инфекций, 244 000 смертей) и Азиатский регион (7,6 миллиона инфекций, 123,6 тысячи смертей) наиболее затронуты пандемией.

В Украине за последние сутки было зафиксировано почти 5500 случаев заражения коронавирусом. Это также рекорд.