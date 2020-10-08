09:01 08.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: в стране почти 5500 новых случаев, это рекорд

Новый рекорд в Украине по количеству случаев заражения коронавируса. Впервые страна перешагнула отметку в 5000 . При этом фактически этот показатель приблизился к 5500 случаям.

Коронавирус в Украине: в стране почти 5500 новых случаев, это рекорд

За последние 24 часа было зафиксировано 5 397 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный рекорд. Сутками ранее был установлен предыдущий рекорд. Тогда было зафиксировано 4 753 новых случаях. То есть рекорд побит более, чем на 500 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367), Сумской (312) и Днепропетровской (306) областях. В общей сложности в Украине коронавирус выявили у 244 734 человек.

В общей сложности в Украине болезнь преодолело уже 108 233 человека, в том числе 2 263 за последние 24 часа. На данный момент коронавирусом болеет 131 811 человек, что на 3 041 больше, чем днем ранее

Ранее мы отмечали, что уже в ноябре все учебные заведения могут пойти на онлайн обучение.


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