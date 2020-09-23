COVID-19 в Украине усилился: тысячи заражённых и жертв

На утро среды, 23 сентября, в украинском государстве лабораторно подтвердилось уже 184 734 случаев коронавирусной инфекции нового типа. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на свежие данные СНБО.
Стоит отметить, что относительно предыдущего дня, количество заболевших новым видом вирусной пневмонии возросло на 3 497.
Также, в результате болезни скончались 3 705 граждан Украины, а прирост за последние сутки составил 63 человека.
Излечились от страшной болезни с начала эпидемии в Украине 81 670 пациентов, и 1769 человек за последние сутки.
- Винницкая область - 5455 случаев;
- Волынская область - 7132 случая;
- Днепропетровская область - 4394 случая;
- Донецкая область - 2634 случая;
- Житомирская область - 5191 случай;
- Закарпатская область - 9343 случая;
- Запорожская область - 3149 случаев;
- Ивано-Франковская область - 12 811 случаев;
- Кировоградская область - 1024 случая;
- г. Киев - 20335 случаев;
- Киевская область - 8148 случаев;
- Львовская область - 19 045 случаев;
- Луганская область - 814 случаев;
- Николаевская область - 2643 случая;
- Одесская область - 12 130 случаев;
- Полтавская область - 1630 случаев;
- Ровенская область - 11 459 случаев;
- Сумская область - 3280 случаев;
- Тернопольская область - 12 069 случаев;
- Харьковская область - 15 908 случаев;
- Херсонская область - 868 случаев;
- Хмельницкая область - 5049 случаев;
- Черновицкая область - 13 448 случаев;
- Черкасская область - 3238 случаев;
- Черниговская область - 3537 случаев.
Ранее сообщалось, что Украина оказалась наВВ пороге стремительного роста инфицированных коронавирусом нового поколения.
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