COVID-19 в Украине усилился: тысячи заражённых и жертв

COVID-19 в Украине: тысячи новых заражённых По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Украине зафиксированы уже 178 353 случая заражения китайским коронавирусом нового поколения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В Украине обновили список городов по зонам карантина В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает УРА-Информ.

Промпроизводство Украины продолжило падать - Госстат Объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%. Тогда как в январе прошлого года был зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу предыдущего года.

Коронавірус в Україні: статистика не падає, дані за 14 вересня Кількість пацієнтів, які захворіли коронавирусной інфекцією, продовжує стрімко збільшуватися. Знову майже 2500 нових позитивних тестів.

У рік Україна втрачає від 70 млрд грн через ДТП Соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортних інциндент оцінюються в 70 мільярдів гривень на рік. Це приблизно 2% внутрішнього валового продукту. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба МІУ.

Населення Китаю перевищило 1,4 мільярда чоловік Чисельність населення Китаю, не враховуючи спеціальних адміністративних районів Гонконг, Макао і Тайваню, до кінця 2019 зросла на 4,67 мільйона чоловік, склавши понад 1,4 мільярда.

У США створили унікальний тест на COVID-19 У США заявили про створення першого експрес-тест на коронавірус нового типу з застосуванням штучного інтелекту, який можна проводити в домашніх умовах за 15 хвилин. Про це повідомили в американській компанії Cellex. Про це пише УРА-Інформ з посиланням на РІА Новини.

Карантин в Україні: понад 500 шкільних класів знаходяться на самоізоляції В Україні через коронавируса нового покоління 501 шкільний клас знаходиться на дистанційному навчанні. Всього 37 українських шкіл переведені на дистанційне навчання. Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УРА-Інформ.