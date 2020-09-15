07:56 15.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246589:labazovych

Ситуация на Донбассе: снова провокации со стороны противника, данные за 15 сентября

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться стабильной, однако боевики и дальше продолжает нарушать режим полного прекращения огня.

Ситуация на Донбассе: снова провокации со стороны противника, данные за 15 сентября

Так за предыдущие сутки 14 сентября было зафиксировано три провокации со стороны боевиков. Нарушения режима тишины было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. Здесь боевики вели неприцельный огонь с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Эти выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено. В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ДСНС ликвидировали пожар вблизи населенного пункта Николаевка", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток 15 сентября на Донбассе боевики придерживаются режима перемирия, не было зафиксировано ни провокаций, ни обстрелов.

Ранее эксперт рассказал, как отравление Навального помогло Украине в вопросе по Донбассу.


Поделиться

Читайте также:
 
Войска РФ на протестах в Беларуси: Песков сделал заявление о решении Москвы Госбюджет 2021: стало известно, куда пойдут деньги налогоплательщиков Макрон оценил действия Украины и РФ по Донбассу Карантин в Украине: более 500 школьных классов находятся на самоизоляции
Проишествия
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив