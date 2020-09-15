Ситуация на Донбассе: снова провокации со стороны противника, данные за 15 сентября

Так за предыдущие сутки 14 сентября было зафиксировано три провокации со стороны боевиков. Нарушения режима тишины было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. Здесь боевики вели неприцельный огонь с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Эти выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено. В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ДСНС ликвидировали пожар вблизи населенного пункта Николаевка", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток 15 сентября на Донбассе боевики придерживаются режима перемирия, не было зафиксировано ни провокаций, ни обстрелов.

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