11:29 14.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Эксперт рассказал, как отравление Навального помогло Украине в вопросе по Донбассу

Несмотря на то, что отравления российского оппозиционера Алексея Навального является ужасным преступлением, оно сыграло в итоге на руку Украины.

Эксперт рассказал, как отравление Навального помогло Украине в вопросе по Донбассу

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, что победой уже является то, что представитель России – Козак, прилетел в Берлин на переговоры советников Нормандского формата в самый неблагоприятный для РФ момент. В этом плана отравление Навального сыграло в плюс для Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Когда Россия снова стоит на грани если не изоляции, то серьезного кризиса, они заинтересованы в визитах в западные столицы, заинтересованы налаживать контакты с той же Германией, где уже три недели всерьез ставится вопрос о том, чтобы прекратить "Северный поток – 2", Дания поддержала. На переговорах было видно, что Германия и Франция полностью на стороне Украины", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что Украина и так называемые ДНР и ЛНР обсуждают возможности нового обмена пленными. При этом речь на данный момент идет о формате "100 на 100". О этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.


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