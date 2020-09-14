Вакцина от коронавируса: кто не сможет получить спасительное вещество

В тоже время врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что некоторые категории граждан не смогут получить вакцину из-за того, что она будет им противопоказана. Он отметил, что болезни, которые связанны с назначением иммуноподавляющих препаратов, будут противопоказанием к вакцинации от коронавирируса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ВМ.

"Самый простой пример - онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", - отметил врач.

Также Владислав Жемчугов отметил, что воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка и системные заболевания крови являются противопоказанием к вакцине. При этом не только к вакцине против коронавируса.

Ранее мы сообщали, что известный продуцент прекратил тестирование вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни у пациента.