09:19 10.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине уже более 3000 умерших от COVID-19: данные за 10 сентября

Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции в Украине сегодня, десятого сентября, перевалило за 3000 случаев. Очередная грустная отметка пандемии в нашей стране.

В Украине уже более 3000 умерших от COVID-19: данные за 10 сентября

Так за последние сутки в Украине было зафиксировано 44 смертельных случая. В общей сложности с начала пандемии в стране уже умерло 3 023 человек с COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки в стране зафиксировано 2 582 новых случая заражения. Третий день кряду фиксируется практически 2500 новых пациентов. В общей сложности с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердился уже у 145 612 человек.

Разу в нескольких регионах страны более 100 новых случаев заражения - в Харьковской (339) области, Киеве (298), Тернопольской (251), Львовской (183), Ивано-Франковской (143), Хмельницкой (142), Черновицкой (134), Ривненской (130) и Винницкой (103) областях.

На данный момент коронавирусом продолжает болеть 76 712 человек, что на 1 364 больше, чем днем ранее. 65 877 человек победило болезнь.

Ранее мы сообщали, что в МОЗ не исключают "красную" зону по всей Украине, могут снова ввести жесткий карантин.


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