Украина ждет новые дешевые тесты на коронавирус: будет больше тестирований

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Украина намерена закупить быстрые тесты на антиген, которые уже используют в США. Европейский Офис ВОЗ уже на следующей неделе намерен обновить протокол тестирования на коронавирус и внести туда тесты на антиген.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген. Центр по контролю за заболеваемостью 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген. Они уже используются в США, и Всемирная организация здравоохранения также обновляет протокол, который сразу будет использован и в стратегии увеличения количества тестирований на территории нашего государства", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что Украина уже ведет переговоры со всеми производителями тестов на антиген, чтобы увеличить количество тестирований.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано почти 2500 новых случаев заражения COVID-19.