07:55 01.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Перемирие на Донбассе: данные за 1 сентября

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться стабильной. Боевики продолжают провоцировать украинских военных, но прицельных выстрелов не ведут.

Перемирие на Донбассе: данные за 1 сентября

Так в последний день лета, 31 августа, было зафиксировано два нарушения режима полного прекращения огня со стороны противника. Из стрелкового оружия провокация была отмечена на участке вблизи Водяного. Также неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета были зафиксированы вблизи Авдеевки. Отмечается, что эти провокации со стороны противника не несли угрозы украинским военным, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой нашими воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечают в штабе ООС.

Также сообщается, что с начала суток первого сентября боевики придерживаются полного режима прекращения огня.

Напомним, что за предыдущие сутки также было зафиксировано две провокации со стороны противника.


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