Ситуация на Донбассе: противник не придерживается перемирия, данные за 31 августа

Последние сутки на Донбассе, 30 августа, прошли более-менее спокойно, однако противник в полной мере не придерживается режима полного прекращения огня.
Так за последние сутки было зафиксировано две провокации со стороны боевиков. Так, около Марьинки было отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований противника. Также здесь боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета совершили дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа «квардокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавлення каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - отмечают в штабе ООС.
Также сообщается, что все это было провокацией со стороны противника и украинская сторона не стреляла в ответ.
Начиная с 00:00 часов 31 августа и по состоянию на утро 7:00 на Донбассе боевики придерживаются режима полного прекращения огня.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе был зафиксирован один выстрел со стороны противника.
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