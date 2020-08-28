Перемирие на Донбассе: ситуация не меняется, данные за 28 августа

Так за последние сутки 27 августа противники преимущественно придерживался режима прекращения огня. Снова был зафиксирован один случай провокации со стороны противника. Вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эти обстрелы имели характер провокации, поэтому украинские военнослужащие на них не отвечали.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Наши военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет… Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечают в штабе ООС.

Отметим, что с начала суток 28 августа противник полностью придерживается режима прекращения огня. Не было зафиксировано ни обстрелов, ни провокаций.

За предыдущие сутки была зафиксирована также одна провокация.