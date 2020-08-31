11:20 31.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246346:labazovych

Погода на первые дни сентября: чего ждать украинцам

Уже сегодня заканчивается лето, а завтра наступит осень. Первое сентября, которое казалось совсем недавно таким далеком, вот уже практически за окном.

Погода на первые дни сентября: чего ждать украинцам

Какой-же будет погода в Украине в первые дни осени. Смогут ли украинцы еще погреться под солнечными лучами или стоит ждать настоящей осени уже с первых дней сентября. О погоде в первые дни девятого месяца года рассказали синоптики.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Так во вторник, первого сентября, по всей территории Украины будет жаркая погода. Температура днем от 25 до 35 градусов, жарче в западных и южных областях, похолоднее – на севере.

В среду, второго сентября, также будет весьма жарко, температура днем ожидается от плюс 26 до плюс 35. При этом по всей территории страны будет солнечно и сухо.

В четверг, третьего сентября, в Украине продлится жара. В южных и восточных областях температура поднимется до плюс 35 градусов, в центре - до +34, в северных областях - до +28 градусов, на западе - до +29.

Ранее мы сообщали, что в Киеве установили первый уровень опасности из-за погодных условий.


Поделиться

Читайте также:
 
Российский шпион на базе НАТО: началось расследование Русские люди с оружием в Беларуси уже есть - эксперт Коронавирус в Украине: снова более 2000 больных, данные за 31 августа Десятый день после отравления: стало известно состояние Навального
Проишествия
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив