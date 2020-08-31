Погода на первые дни сентября: чего ждать украинцам

Какой-же будет погода в Украине в первые дни осени. Смогут ли украинцы еще погреться под солнечными лучами или стоит ждать настоящей осени уже с первых дней сентября. О погоде в первые дни девятого месяца года рассказали синоптики.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Так во вторник, первого сентября, по всей территории Украины будет жаркая погода. Температура днем от 25 до 35 градусов, жарче в западных и южных областях, похолоднее – на севере.

В среду, второго сентября, также будет весьма жарко, температура днем ожидается от плюс 26 до плюс 35. При этом по всей территории страны будет солнечно и сухо.

В четверг, третьего сентября, в Украине продлится жара. В южных и восточных областях температура поднимется до плюс 35 градусов, в центре - до +34, в северных областях - до +28 градусов, на западе - до +29.

Ранее мы сообщали, что в Киеве установили первый уровень опасности из-за погодных условий.