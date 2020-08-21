13:36 21.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям

Погода в Киеве сегодня, 21 августа днем, будет крайне опасной: Укргидрометцентр объявил в столице первый уровень опасности (так называемый желтый), так как на город идет сильная гроза. Об этом сообщает УРА-Информ.

В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям

Граждан Украины, которые проживают в столице уже призвали отключить от сети все электроприборы, а телевизоры – от антенн, все окна нужно будет закрыть и не подходить к ним во время ненастья. Также запрещается браться за металлические входные двери.

Также стоит отметить, что если гроза застала человека на улице или на природе, ему нельзя:

- находиться на открытой местности;

- прятаться под высокими деревьями – лучше под невысокими кустами или под скалами (если речь о природе);

- скапливаться в большие группы людей: лучше максимально разойтись друг от друга;

- носить что-то металлическое: все металлические предметы лучше снять и отложить подальше;

- купаться и вообще находиться вблизи водоемов.

Транспортные средства во время грозы ни в коем случае не рекомендуется парковать под большими деревьями или рекламными щитами и прочими подобными конструкциями.

Как сообщалось ранее, во Львове сотрудница одного из детских садов сгорела заживо во время процесса по сожжению мусора.


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