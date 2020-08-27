08:06 27.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: актуальная сводка на 27 августа

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться стабильной, украинские военные полностью контролируют ситуацию.

Ситуация на Донбассе: актуальная сводка на 27 августа

За последние сутки 26 августа боевики практически полностью придерживались режима полного прекращения огня. В На большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. В тоже время было зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны противника. В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки. Это была провокация и угрозы жизни украинским военным они не несли, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток 27 августа боевики придерживаются перемирия. Выстрелов и обстрелов в сторону украинских военнослужащих зафиксировано не было.

Напомним, что в предыдущие сутки также была зафиксирована одна провокация со стороны противника.


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