Ситуация на Донбассе: придерживались ли боевики перемирия на День Независимости Украины

Так на протяжении вчерашнего дня противник практически полностью придерживался режима полного прекращения огня. Однако все-таки была зафиксирована одна попытка провокации. Так вблизи Майорская враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

В тоже время по состоянию на утро 25 августа с начала суток обстрелов и провокаций со струны противника зафиксировано не было. Режим полного прекращения огня действую на полную.

Украинские военные готовы ответить на любые действия противника, если они будут угрожать жизни военнослужащим.

Ранее мы сообщали, что 16 августа обстрелов на Донбассе зафиксировано не было.