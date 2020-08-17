Перемирие на Донбассе: актуальные данные на 17 августа

Так за сутки 16 августа не било зафиксировано ни одного выстрела в украинскую сторону. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - отмечает штаб ООС.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток 17 августа и по состоянию на 7:00 противник не открывал огонь по украинским позициям. В ООС отмечают, что украинские военные не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

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