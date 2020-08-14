11:18 14.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Путин готов к "шагу 2" по Донбассу, Украина тоже - эксперт

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука поделился своим мнением по поводу того последний новостей по ситуации на Донбассе.

Путин готов к

Он считает, что президент Российской Федерации готов к переходу к "шагу 2" по ситуации с Донбассом. При этом он отметил, что украинская сторона также готова к такому развитию событий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Путин готов перейти к шагу 2? С моей точки зрения, мы уже наблюдаем постепенный переход к этому шагу. Вспомните тезисы, которые озвучивал и Кравчук, и Фокин относительно визита на оккупированную территорию, относительно диалога с гражданским обществом. Что же это за второй шаг, который будет делать и Путин, и украинская власть? Я думаю, это и будет шаг – начало прямых переговоров", - заявил Георгий Тука.

Также он отметил, что кто-то из Киева может поехать в Луганск и Донецк. Среди возможных кандидатов Сергей Сивохо и его платформа. Также он отметил, что Украина и Владимир Зеленский готовы идти на политические уступки ради мира на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Кремль придумал новый статус для так называемых ЛНР и ДНР.


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